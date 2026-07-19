¡Listo para ver a Shakira! Piqué llega a la final del Mundial 2026 en compañía de sus hijos

Gerard Piqué fue captado en los alrededores del estadio donde se disputa la final del Mundial 2026 acompañado por sus hijos.

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo reunió a miles de aficionados de todo el mundo, sino también a varias celebridades. Uno de los rostros que más llamó la atención fue el del ex de Shakira, Gerard Piqué, quien fue visto llegando a las inmediaciones del estadio junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Las imágenes del exdefensor del FC Barcelona comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el ambiente relajado con el que arribó al recinto deportivo. Piqué fue captado caminando con sus hijos, quienes se mostraban emocionados por presenciar uno de los encuentros más importantes del fútbol internacional.

Aunque el principal motivo de su presencia es disfrutar de la esperada final entre Argentina y España. Muchos internautas no tardaron en señalar otro detalle que hizo aún más llamativa su visita: durante el espectáculo de medio tiempo se presentará Shakira, su expareja y madre de sus hijos.

La cantante colombiana fue elegida para encabezar el show del descanso, uno de los momentos más esperados del evento deportivo. Su regreso a un escenario de esta magnitud ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente después del éxito mundial de sus recientes giras y de sus lanzamientos musicales.

Shakira y Piqué en la final del Mundial 2026

La coincidencia de que Piqué y sus hijos estén presentes en el estadio mientras Shakira protagoniza el espectáculo ha provocado una auténtica avalancha de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios consideran que será un momento histórico, mientras otros creen que simplemente se trata de una coincidencia derivada de la importancia del partido.

María Becerra paraliza la final del Mundial 2026 con un vestido inspirado en la bandera de Argentina La cantante argentina se robó todas las miradas antes del silbatazo inicial gracias a un espectacular vestido celeste y blanco.

Hasta el momento, no existe información que indique que Gerard Piqué y Shakira tengan previsto algún encuentro durante el evento. Sin embargo, la presencia de ambos en el mismo escenario ha bastado para convertirlos en uno de los temas más comentados de la jornada.

Más allá de la expectativa que genera el posible cruce entre ambos, lo cierto es que el exfutbolista acudió acompañado de sus hijos para vivir una experiencia única en una final mundialista.

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