María Becerra paraliza la final del Mundial 2026 con un vestido inspirado en la bandera de Argentina

La cantante argentina se robó todas las miradas antes del silbatazo inicial gracias a un espectacular vestido celeste y blanco.

María Becerra volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas de Argentina. La cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la gran final del Mundial 2026, disputada entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La joven no solo emocionó con su interpretación, sino también con el impresionante vestuario que eligió para una de las actuaciones más importantes de su carrera. Fiel a su estilo y al orgullo que siempre ha mostrado por sus raíces, "La Nena de Argentina" apareció sobre el césped con un elegante vestido inspirado en la bandera argentina.

Maria Becerra - Maria Becerra

El diseño combinó los tradicionales colores celeste y blanco, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados de la ceremonia previa al encuentro. Las cámaras captaron el instante en que María Becerra caminó hacia el centro del campo mientras los más de 80 mil aficionados presentes la recibían con una ovación.

Su interpretación del himno fue acompañada por el coro espontáneo de miles de argentinos en las tribunas, creando una de las postales más emotivas de la jornada. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes elogiando tanto su actuación como su elección de vestuario.

Má de Maria Becerra

Usuarios destacaron que el vestido fue un homenaje elegante a los colores patrios y que logró transmitir el sentimiento de toda una nación antes del partido más importante del torneo. Comentarios como "la representación perfecta de Argentina", "una reina" y "qué orgullo verla así" se multiplicaron en plataformas como X e Instagram.

Robbie Williams y Laura Pausini robaron protagonismo en la gran final del Mundial 2026 Antes del silbatazo inicial, Robbie Williams y Laura Pausini conquistaron al público con una espectacular actuación.

Horas antes de su presentación, María Becerra había confesado la enorme emoción que sentía por participar en este momento histórico. Incluso aseguró que cantar el himno argentino en una final mundialista era "lo más lindo" que había vivido en su carrera artística, reflejando la magnitud del compromiso que asumió frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

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