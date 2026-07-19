Robbie Williams y Laura Pausini robaron protagonismo en la gran final del Mundial 2026

Antes del silbatazo inicial, Robbie Williams y Laura Pausini conquistaron al público con una espectacular actuación.

Sin lugar a duda la final del Mundial 2026 ofreció mucho más que fútbol, dio varios espectáculos. El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue escenario de una ceremonia de clausura llena de música, emoción y figuras internacionales.

Sin embargo, fue Robbie Williams quien terminó robándose todas las miradas con una presentación que hizo vibrar a miles de aficionados presentes y a millones de espectadores alrededor del mundo. El cantante británico, embajador musical de la FIFA, apareció en el escenario acompañado por la italiana Laura Pausini para interpretar "Desire", el himno oficial del Mundial 2026.

Robbie Williams - Robbie Williams

La actuación estuvo acompañada por un impresionante despliegue de efectos visuales, luces, bailarines y fuegos artificiales que elevaron la expectativa antes del esperado enfrentamiento entre Argentina y España.

Aunque la ceremonia reunió a varias celebridades, entre ellas Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Post Malone e IShowSpeed, fue Robbie Williams quien acaparó la atención gracias a su carisma y experiencia sobre el escenario. Su interpretación recibió una ovación del público y rápidamente comenzó a generar miles de comentarios en redes sociales, donde los aficionados destacaron la energía del artista británico.

Más de Robbie Williams en el Mundial 2026

Desde hace meses, el intérprete había sido anunciado como una de las principales figuras musicales elegidas por la FIFA para representar el espíritu del torneo, consolidando así una colaboración que lo ha convertido en uno de los rostros más visibles. Por su parte, Laura Pausini aportó el toque emotivo de la presentación con su inconfundible voz, logrando una gran conexión con Robbie Williams durante la interpretación de "Desire".

Georgina revela el lado más íntimo de Cristiano Ronaldo antes de la final entre Argentina y España Mientras millones de aficionados esperan la gran final entre Argentina y España, Georgina Rodríguez sorprendió al mostrar cómo vive Cristiano Ronaldo sus días de descanso.

Se trata de una canción creada para simbolizar la pasión, la unión y la diversidad que caracterizaron al Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia de clausura confirmó la apuesta de la FIFA por convertir la final del Mundial en un espectáculo de talla mundial, combinando deporte y entretenimiento al estilo de los grandes eventos internacionales.

Etiquetas