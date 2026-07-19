Georgina revela el lado más íntimo de Cristiano Ronaldo antes de la final entre Argentina y España

Mientras millones de aficionados esperan la gran final entre Argentina y España, Georgina Rodríguez sorprendió al mostrar cómo vive Cristiano Ronaldo sus días de descanso.

A pocas horas de la esperada final entre Argentina y España, Georgina Rodríguez volvió a captar la atención de millones de seguidores. La famosa compartió un vistazo a la intimidad de Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La modelo e influencer publicó un video en sus redes sociales donde aparece disfrutando junto al astro portugués, quien quedó eliminado de la competencia en los octavos de final. Las imágenes muestran a Cristiano relajándose en una impresionante piscina, utilizando antiparras mientras nada tranquilamente.

Detrás de él aparece Georgina, quien también disfruta del momento y deja ver el ambiente familiar y de descanso que ambos viven lejos de la presión de las canchas. El video rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja, que celebraron ver al futbolista disfrutando de un merecido descanso.

Aunque Portugal no logró avanzar más allá de los octavos de final, Cristiano Ronaldo ha optado por desconectarse del futbol durante unos días. El delantero, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, decidió aprovechar el verano junto a Georgina y su familia, alejándose de los reflectores deportivos mientras el resto del mundo pone la mirada en la definición del campeonato.

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La publicación también volvió a demostrar la enorme influencia que tiene Georgina Rodríguez en redes sociales. Cada fotografía o video que comparte genera millones de interacciones y comentarios, especialmente cuando involucra al futbolista portugués.

En esta ocasión, la naturalidad con la que ambos aparecen disfrutando de unas vacaciones fue suficiente para convertir el contenido en tendencia pocas horas después de su publicación.

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Mientras tanto, la expectativa por la final entre Argentina y España continúa creciendo en todo el mundo. El encuentro, programado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, definirá al nuevo campeón del certamen y concentra la atención del mundo del fútbol.

Aunque Cristiano Ronaldo no podrá luchar por el título, su nombre sigue generando conversación gracias a cada aparición pública.

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