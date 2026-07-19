Bota de Oro: ¿qué criterios definirían al ganador si Messi alcanza a Mbappé?

¿Quién ganaría la Bota de Oro si Messi y Mbappé terminan empatados en goles?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al campeón del torneo. El partido también podría resolver una de las principales disputas individuales de la competencia: la carrera por la Bota de Oro.

Kylian Mbappé llega como líder de la tabla de goleadores con 10 tantos, mientras que Lionel Messi suma ocho y todavía tiene la posibilidad de acercarse o superar al delantero francés durante la final. Sin embargo, en caso de que ambos terminen con la misma cantidad de goles, el premio no se comparte y entran en juego los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Criterios de desempate

El primer factor que se toma en cuenta son las asistencias. En este apartado, la situación es de absoluta igualdad: tanto Mbappé como Messi acumulan cuatro pases de gol en el torneo. Por lo tanto, si ambos concluyen el Mundial con la misma cantidad de anotaciones, será necesario recurrir al siguiente criterio.

La FIFA establece que, si persiste el empate en goles y asistencias, la Bota de Oro se entrega al jugador que haya disputado menos minutos durante la competición. De esta manera, se premia al futbolista que haya conseguido la misma producción ofensiva en un menor tiempo sobre el terreno de juego.

El criterio de los minutos jugados puede resultar determinante en la final, especialmente si Messi logra alcanzar a Mbappé en la tabla de goleadores. Cada minuto disputado por ambos jugadores podría terminar siendo decisivo para definir al máximo artillero del Mundial.

Así, aunque Mbappé parte con una ventaja de dos goles antes del último partido del torneo, la lucha por el premio todavía puede cambiar. Si Messi consigue igualar la cifra del francés y ninguno aumenta su registro de asistencias, el tiempo de juego será el factor encargado de definir quién se queda con la Bota de Oro.

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