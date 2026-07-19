 Bota de Oro: ¿qué criterios definirían al ganador?
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Spain Spain Argentina Argentina 00
119:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
119
Universo Futbol

Bota de Oro: ¿qué criterios definirían al ganador si Messi alcanza a Mbappé?

por Oliver Paniagua
Mbappé y Messi se disputan la Bota de Oro., Redes sociales.
Mbappé y Messi se disputan la Bota de Oro. / FOTO: Redes sociales.

¿Quién ganaría la Bota de Oro si Messi y Mbappé terminan empatados en goles?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al campeón del torneo. El partido también podría resolver una de las principales disputas individuales de la competencia: la carrera por la Bota de Oro.

Kylian Mbappé llega como líder de la tabla de goleadores con 10 tantos, mientras que Lionel Messi suma ocho y todavía tiene la posibilidad de acercarse o superar al delantero francés durante la final. Sin embargo, en caso de que ambos terminen con la misma cantidad de goles, el premio no se comparte y entran en juego los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Criterios de desempate 

El primer factor que se toma en cuenta son las asistencias. En este apartado, la situación es de absoluta igualdad: tanto Mbappé como Messi acumulan cuatro pases de gol en el torneo. Por lo tanto, si ambos concluyen el Mundial con la misma cantidad de anotaciones, será necesario recurrir al siguiente criterio.

La FIFA establece que, si persiste el empate en goles y asistencias, la Bota de Oro se entrega al jugador que haya disputado menos minutos durante la competición. De esta manera, se premia al futbolista que haya conseguido la misma producción ofensiva en un menor tiempo sobre el terreno de juego.

El criterio de los minutos jugados puede resultar determinante en la final, especialmente si Messi logra alcanzar a Mbappé en la tabla de goleadores. Cada minuto disputado por ambos jugadores podría terminar siendo decisivo para definir al máximo artillero del Mundial.

Así, aunque Mbappé parte con una ventaja de dos goles antes del último partido del torneo, la lucha por el premio todavía puede cambiar. Si Messi consigue igualar la cifra del francés y ninguno aumenta su registro de asistencias, el tiempo de juego será el factor encargado de definir quién se queda con la Bota de Oro.

Etiquetas
MbappéMessiGoleadoresBota de OroMundial 2026criterios desempate

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver