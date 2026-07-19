La final en cinco duelos que pueden decidir el título entre Argentina y España

Messi frente a Unai Simón, Lamine Yamal contra Tagliafico y la batalla por el mediocampo entre Rodri y Enzo Fernández destacan entre los enfrentamientos individuales que marcarán la gran final del Mundial 2026.

Las finales suelen resolverse por pequeños detalles y, muchas veces, por el talento en los duelos individuales. España y Argentina llegan al partido por el título con figuras capaces de inclinar la balanza en cualquier momento, en enfrentamientos que prometen robarse los reflectores y que podrían terminar definiendo al campeón del Mundial 2026.

Messi vs Unai Simón: el máximo goleador frente al portero menos vencido

Lionel Messi llega a la final como el gran referente ofensivo de Argentina y del Mundial 2026. Máximo goleador del torneo y también de la historia de las Copas del Mundo, el capitán albiceleste continúa desafiando el paso del tiempo con 39 años. Su capacidad para marcar diferencias, ya sea con goles, asistencias o desequilibrio en el uno contra uno, lo convierte en la principal amenaza para España.

Del otro lado estará Unai Simón, uno de los grandes responsables del extraordinario torneo de la Roja. El guardameta español apenas ha recibido un gol en siete partidos, un cabezazo del belga Charles De Ketelaere en los cuartos de final, y acumula 14 atajadas en el campeonato. Además, ha demostrado en varias ocasiones su sangre fría en las tandas de penaltis, un aspecto que podría resultar decisivo si la final se prolonga hasta esa instancia.

Unai Simón, portero de la Selección de España - EFE

Lamine Yamal vs Nicolás Tagliafico: juventud contra experiencia

Lamine Yamal afronta la final con la personalidad que ha exhibido durante todo el campeonato. El extremo español, de apenas 19 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo gracias a su velocidad, capacidad de regate y facilidad para generar peligro desde la banda derecha. Superado el golpe sufrido ante Francia en semifinales, será nuevamente una de las principales armas ofensivas de Luis de la Fuente.

Su reto será superar a Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y uno de los defensores más experimentados de la Albiceleste. El lateral contará, además, con el respaldo permanente de compañeros como Lisandro Martínez, Leandro Paredes o incluso Julián Álvarez para intentar limitar el impacto del joven español. Buena parte del ataque de España pasará por ese sector.

Dani Olmo vs Leandro Paredes: creatividad frente al equilibrio

La irrupción de Dani Olmo cambió el funcionamiento ofensivo de España tras el empate sin goles frente a Cabo Verde. Su movilidad entre líneas, capacidad para filtrar pases y aparecer en espacios reducidos han permitido que la selección española encuentre soluciones frente a defensas cerradas. Su influencia ha ido creciendo conforme avanzó el campeonato.

Dani Olmo, referente de la selección de España - EFE

Enfrente tendrá a Leandro Paredes, uno de los futbolistas que mejor interpreta el equilibrio táctico de Argentina. El mediocampista aporta recuperación, distribución y experiencia en los momentos de mayor presión. Será un duelo permanente entre la imaginación ofensiva de Olmo y el orden que intenta imponer el volante argentino en la zona medular.

Leandro Paredes dedicó palabras hermosas a Lionel Messi - EFE

Rodri vs Enzo Fernández: el control del mediocampo

El dominio del centro del campo puede marcar el destino de la final. Rodri vuelve a ser el gran organizador de España, imponiendo el ritmo del juego con una notable capacidad para recuperar balones y distribuir con precisión. Capitán y líder futbolístico de la Roja, es además el jugador con más intervenciones en todo el Mundial, con 1,459 participaciones.

Rodrigo es el capitán de la selección de España en el Mundial 2026 - Redes

En el otro lado aparece Enzo Fernández, pieza indispensable para Lionel Scaloni. El argentino combina recuperación, intensidad, presión y llegada al área rival, además de ser uno de los principales impulsores de la salida de balón de su selección. Con 1,041 intervenciones en el torneo, ocupa el quinto lugar de esa clasificación y representa el equilibrio de la Albiceleste.

Enzo Fernández fue el autor del gol agónico que le dio el triunfo por 3-2 a Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 - EFE

Julián Álvarez vs Pau Cubarsí: presente y futuro cara a cara

Julián Álvarez vuelve a ser el referente ofensivo de Argentina. Su movilidad, presión constante y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convierten en una amenaza permanente para cualquier defensa. Ya fue determinante en el camino hacia la final y buscará cerrar el torneo con otra actuación memorable.

Julián Álvarez celebra su gol que clasificó a Argentina a semifinales - EFE

Enfrente tendrá a Pau Cubarsí, uno de los centrales con mayor proyección del futbol mundial. Ambos ya se conocen de los enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Barcelona durante las dos últimas temporadas, una rivalidad que ha dejado goles, asistencias y duelos muy intensos. Con información de EFE

Lamine Yamal y Cubarsí, en una foto de archivo en un entrenamiento de la selección española durante el Mundial 2026. - EFE

Etiquetas