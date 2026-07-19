El “sobón” de Madonna a Ronaldinho que se volvió viral durante el show del Mundial 2026

Madonna sorprendió en el show de medio tiempo del Mundial 2026 con un inesperado gesto hacia Ronaldinho.

Sin lugar a duda, la final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, también en las redes. El primer espectáculo de medio tiempo en la historia de un Mundial regaló una de las escenas más comentadas del show con Madonna.

Todo sucedió cuando Madonna apareció interpretando su icónico éxito "Music" junto a las leyendas brasileñas Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Los futbolistas ingresaron al escenario a bordo de un automóvil clásico desatando la euforia de los miles de aficionados presentes en el MetLife Stadium.

Sin embargo, hubo un instante que rápidamente se volvió viral en redes sociales entra el futbolista y la cantante. Mientras recorrían el escenario, la Reina del Pop acarició de manera espontánea el pecho de Ronaldinho, gesto que provocó sonrisas entre ambos y una lluvia de comentarios por parte de los espectadores, quienes no tardaron en convertir el momento en tendencia.

La entrada de Madonna fue una de las más espectaculares de la noche. La cantante apareció con una imponente producción visual mientras interpretaba "Music", una de las canciones más representativas de su carrera. A su lado, Ronaldo y Ronaldinho saludaban al público desde el vehículo, disfrutando del ambiente festivo antes de descender para acompañar a la artista durante parte de la presentación.

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El espectáculo marcó un antes y un después para la FIFA, que por primera vez incorporó un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl. La producción, impulsada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, reunió a algunas de las mayores estrellas de la música internacional en un montaje de aproximadamente 11 minutos que combinó tecnología, efectos especiales y presentaciones de alto nivel.

¡Listo para ver a Shakira! Piqué llega a la final del Mundial 2026 en compañía de sus hijos Gerard Piqué fue captado en los alrededores del estadio donde se disputa la final del Mundial 2026 acompañado por sus hijos.

Además de Madonna, el escenario recibió a Shakira, quien volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más importantes del mundo, así como a BTS, cuya esperada participación desató la locura entre millones de seguidores. El canadiense Justin Bieber también formó parte del cartel estelar, consolidando un espectáculo sin precedentes para una final mundialista.

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