¿Por qué España no asignó a un cantante para interpretar su himno en la final del Mundial 2026?

Este es el curioso motivo por el que España no tendrá un cantante para su himno en la final de la Copa del Mundo.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una particularidad del himno español vuelve a llamar la atención. Aunque la selección española sí contará con música en la ceremonia previa al partido, no habrá un cantante encargado de interpretar una letra, ya que la Marcha Real no tiene un texto oficial.

El quinteto valenciano Spanish Brass será el encargado de interpretar este domingo la composición durante la final que se disputará en Nueva York. La agrupación, especializada en instrumentos de metal, cuenta con más de 30 años de trayectoria y fue reconocida en 2020 con el Premio Nacional de Música.

Desde su creación en 1989, Spanish Brass ha desarrollado una amplia carrera internacional y ha ofrecido presentaciones en más de 60 países. Ahora, el grupo se suma a uno de los momentos más importantes del fútbol español al interpretar la Marcha Real antes del partido decisivo del Mundial.

Sobre la Marcha Real

La ausencia de un cantante se debe a una particularidad histórica del himno nacional de España. A diferencia de otras canciones patrias, la Marcha Real no cuenta con una letra oficial, por lo que no existen estrofas que puedan ser cantadas por un artista o por los propios futbolistas.

La composición se originó en el siglo XVIII y fue concebida como una pieza instrumental vinculada a actos militares. A lo largo de la historia hubo intentos de añadirle una letra, pero ninguna propuesta logró convertirse en una versión oficial aceptada de forma general.

Por ello, en la final contra Argentina, España sí tendrá una interpretación musical de su himno, pero esta será exclusivamente instrumental. Tras su participación en el partido, Spanish Brass continuará con su agenda de conciertos en España y otros países, además de una futura gira por Estados Unidos.

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