Esta fue la única selección a la que España, campeona del Mundial 2026, no pudo vencer

España conquistó el Mundial 2026 con una campaña casi perfecta, pero hubo una selección que logró algo que ningún otro rival pudo: evitar la derrota.

La selección de España escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium. Sin embargo, entre todas las estadísticas que dejó el torneo, una llamó poderosamente la atención: Cabo Verde fue el único equipo al que la Roja no logró derrotar durante toda la competencia.

El dato cobra aún más relevancia al recordar que el combinado africano disputó su primer partido en un Mundial y enfrentó a España en el duelo inaugural del Grupo H. Contra todos los pronósticos, los dirigidos por Bubista resistieron durante los 90 minutos y firmaron un histórico empate sin goles que sorprendió al mundo del fútbol.

Aquella igualdad generó numerosas críticas hacia el equipo de Luis de la Fuente, que era considerado uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo. España dominó ampliamente la posesión del balón y generó varias oportunidades, pero se encontró con una sólida defensa caboverdiana y una brillante actuación del veterano arquero Vozinha, quien se convirtió en la gran figura del encuentro.

Lejos de afectar al conjunto español, ese empate terminó siendo un punto de inflexión. A partir de entonces, España encontró su mejor versión y encadenó victorias frente a Arabia Saudita y Uruguay para asegurar el liderato de su grupo.

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Posteriormente eliminó a Austria en dieciseisavos, superó a Portugal en octavos, dejó en el camino a Bélgica en cuartos, venció a Francia en semifinales y finalmente derrotó a Argentina para conquistar su segundo Mundial.

Mientras España levantaba el trofeo, el empate conseguido por Cabo Verde adquirió una dimensión todavía mayor.

El “sobón” de Madonna a Ronaldinho que se volvió viral durante el show del Mundial 2026 Madonna sorprendió en el show de medio tiempo del Mundial 2026 con un inesperado gesto hacia Ronaldinho.

Ningún otro rival consiguió evitar una derrota ante la escuadra española, ni siquiera la vigente campeona del mundo, Argentina, que cayó en la final tras un intenso partido definido en la prórroga con un gol de Ferran Torres.

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