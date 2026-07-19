La interacción entre Justin Bieber y los miembros de BTS en el Mundial 2026 que nadie se esperaba

Justin Bieber y los integrantes de BTS protagonizaron un inesperado momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La gran final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del terreno de juego, sino también un momento que conquistó a millones de fanáticos de la música. En las redes sociales comenzó a circular un video en el que Justin Bieber saluda cordialmente a los integrantes de BTS instantes antes de que ambos artistas participaran en el histórico espectáculo de medio tiempo.

Las imágenes muestran un ambiente de camaradería entre las dos estrellas internacionales, quienes intercambiaron sonrisas, apretones de mano y breves palabras detrás del escenario. El encuentro no pasó desapercibido para los seguidores del cantante canadiense ni para el enorme fandom de la agrupación surcoreana, que rápidamente convirtió el momento en una de las tendencias más comentadas del día.

Miles de usuarios destacaron que pocas veces se ve a dos de los artistas más influyentes del pop mundial compartiendo un instante tan espontáneo antes de un evento de semejante magnitud. En plataformas como X, TikTok e Instagram, los comentarios celebraron la interacción, calificándola como un "momento histórico" para la música y el entretenimiento.

El encuentro ocurrió minutos antes del primer show de medio tiempo en una final del Mundial 2026, un espectáculo inspirado en el formato del Super Bowl y producido por Chris Martin, líder de Coldplay. La presentación reunió a figuras de talla internacional como Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel, ofreciendo una producción sin precedentes para el torneo.

¡De las calles de Uganda! Los niños Guetto se roban el show de Shakira en la gran final de futbol Los Ghetto Kids hicieron historia al acompañar a Shakira durante el show de medio tiempo, donde su energía, talento y carisma desataron una ovación.

Justin Bieber ofreció una de las actuaciones más esperadas de la noche y recibió una ovación tanto de los aficionados presentes en el estadio como de millones de espectadores que siguieron la transmisión alrededor del mundo. Por su parte, BTS volvió a demostrar por qué es uno de los grupos más exitosos del planeta con una energética interpretación de "Dynamite", desatando la euforia de sus seguidores.

Otro de los momentos más comentados fue la aparición de Shakira, quien interpretó junto a Burna Boy el tema oficial "Dai Dai", mientras que Madonna abrió el espectáculo con su éxito "Music", acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho.

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