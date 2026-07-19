 Niños de Uganda brillan en show de Shakira
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¡De las calles de Uganda! Los niños Guetto se roban el show de Shakira en la gran final de futbol

por Monica Avila
Shakira, Shakira
Shakira / FOTO: Shakira

Los Ghetto Kids hicieron historia al acompañar a Shakira durante el show de medio tiempo, donde su energía, talento y carisma desataron una ovación.

El espectáculo de medio tiempo también regaló uno de los momentos más memorables de la jornada gracias a la participación de los Ghetto Kids, el famoso grupo de bailarines infantiles originario de Uganda. Cabe destacar que el conjunto de niños acompañó a Shakira durante la interpretación de "Dai Dai".

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Vestidos con llamativos atuendos en color amarillo, los pequeños artistas ofrecieron una coreografía llena de energía, sonrisas y movimientos perfectamente sincronizados.  Su presentación conquistó al público presente en el estadio y a millones de espectadores que seguían la transmisión alrededor del mundo.

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Shakira - Shakira

Cada paso ejecutado por los niños provocó aplausos y comentarios positivos en las redes sociales, donde numerosos usuarios aseguraron que los Ghetto Kids se convirtieron en una de las mayores sorpresas del espectáculo.  Su carisma y entusiasmo les permitieron brillar junto a una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos.

Shakira apareció sobre el escenario con un espectacular atuendo brillante, moderno y lleno de detalles que resaltaron su figura.  La colombiana volvió a demostrar su talento para combinar música, baile y moda durante una presentación creada especialmente para el partido decisivo de la justa deportiva.

 Shakira y los Ghetto Kids 

La cantante interpretó "Dai Dai", una canción cargada de ritmos internacionales y sonidos africanos que encajaron perfectamente con la energía de los bailarines ugandeses.  La presentación convirtió el estadio en una auténtica fiesta multicultural y ofreció uno de los momentos más vibrantes de la ceremonia.

Los Ghetto Kids surgieron en Katwe, uno de los sectores más humildes de Kampala, Uganda.

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La cantante argentina se robó todas las miradas antes del silbatazo inicial gracias a un espectacular vestido celeste y blanco.

El proyecto fue creado por Dauda Kavuma con el objetivo de brindar apoyo, educación y nuevas oportunidades a niños en situación vulnerable por medio de la música y la danza. Con el paso de los años, sus alegres coreografías comenzaron a circular en las redes sociales y conquistaron a millones de personas.

El grupo también alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en videos musicales, programas televisivos y grandes escenarios.

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