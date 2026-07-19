El mensaje de Pelé que inspiró el show de medio tiempo de la final del Mundial

El homenaje a Pelé que sorprendió durante el show de medio tiempo de la final.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España rindió homenaje a uno de los discursos más recordados de Pelé. La presentación, protagonizada por Love junto a Pelé, Miss Piggy y Kermit, recuperó el mensaje de amor que el astro brasileño pronunció hace casi cinco décadas en Nueva Jersey.

La inspiración se remonta al 1 de octubre de 1977, cuando Pelé disputó el último partido de su carrera profesional en el Giants Stadium de East Rutherford. Aquel día, 75 mil 646 aficionados asistieron bajo la lluvia al amistoso entre el New York Cosmos y Santos, los dos únicos clubes en los que el brasileño jugó profesionalmente.

Antes del encuentro, Pelé tomó el micrófono y dirigió un mensaje a los asistentes. En inglés, pidió prestar mayor atención a los jóvenes y a los niños de todo el mundo. Después, señaló que el amor era lo más importante que una persona podía llevarse de la vida, pues todo lo demás terminaría pasando.

"Love, love, love"

El exfutbolista invitó entonces a los miles de aficionados presentes a repetir tres veces una palabra: "Love, love, love". El estadio respondió al unísono y aquel momento se convirtió en una de las escenas más simbólicas de su despedida.

Casi 49 años después, el mensaje volvió a escucharse en el mismo complejo deportivo de Nueva Jersey, aunque el antiguo Giants Stadium ya no existe. En ese lugar se levantó el escenario para la final del Mundial 2026.

La presentación retomó la idea de Pelé y convirtió el amor en el eje de un espectáculo que también contó con la presencia de Miss Piggy y Kermit. Así, el fútbol volvió a conectar dos momentos históricos separados por décadas: la despedida del brasileño y la primera gran presentación de medio tiempo en una final mundialista.

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