“El futbol nos une”: el mensaje de Tom Cruise antes de la final entre España y Argentina

Antes de la final entre España y Argentina, el actor ofreció un emotivo mensaje sobre la pasión, la unidad y los sueños que despertó el Mundial 2026.

Tom Cruise fue una de las grandes sorpresas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. El reconocido actor estadounidense apareció en el centro de la cancha del New York New Jersey Stadium y ofreció un mensaje dedicado a los jugadores, las selecciones y los millones de aficionados que acompañaron el torneo.

Vestido completamente de negro y con un micrófono en la mano, la estrella de "Misión: Imposible" habló frente a las tribunas antes de la esperada final entre España y Argentina.

Su intervención se produjo como parte de una ceremonia que combinó música, cultura, entretenimiento y futbol, con presentaciones de artistas como Post Malone, Swae Lee, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. La FIFA había anunciado previamente la participación especial de Cruise como una de las figuras de la clausura.

El mensaje de Tom Cruise en español

Tom Cruise destacó que el Mundial 2026 reunió a personas de diferentes lugares, culturas e idiomas alrededor de una misma pasión.

"Durante las últimas semanas, el mundo se reunió para vivir momentos que nunca olvidaremos. El futbol tiene el poder de unirnos, sin importar de dónde venimos, el idioma que hablamos o la selección que apoyamos", comentó el famoso.

"Vimos sueños cumplirse, héroes levantarse y millones de aficionados compartir una misma emoción... Ahora, dos equipos están a punto de disputar el partido más importante de sus vidas, Argentina y España este es su momento. El mundo está mirando", agregó.

El actor terminó su intervención dando paso a la final y aumentando la expectativa entre los seguidores de las dos selecciones.

Tom Cruise - Foto EFE

"El futbol nos une"

Uno de los ejes principales del discurso fue la capacidad del futbol para reunir a personas que, pese a sus diferencias, comparten las mismas emociones durante un partido.

Tom Cruise habló de las celebraciones, las derrotas, la esperanza y los momentos históricos que dejó el Mundial 2026. Su mensaje también destacó el recorrido de las 48 selecciones que participaron en la primera edición de la Copa del Mundo organizada con este formato ampliado.

La FIFA había explicado que la clausura buscaría cerrar el círculo iniciado en las ceremonias de apertura y celebrar el viaje de las selecciones por Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del torneo.

El actor no expresó preferencia por España o Argentina. En cambio, presentó el encuentro como el desenlace de una competencia que durante varias semanas reunió a aficionados de todo el planeta.

Tom Cruise - Foto EFE

Una aparición sin acrobacias, pero cargada de emoción

Tom Cruise es conocido por realizar personalmente escenas de riesgo en películas y grandes eventos. Su recordada participación en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 incluyó un descenso desde el techo del Stade de France y el traslado simbólico de la bandera olímpica hacia Los Ángeles.

En esta oportunidad, su participación fue más sobria. El actor no realizó una acrobacia, sino que permaneció en la cancha para dirigir unas palabras al público y presentar el momento decisivo del Mundial 2026.

La producción alternó primeros planos de Cruise con imágenes de las tribunas llenas de camisetas argentinas y españolas. Los aficionados escucharon el discurso mientras se acercaba la salida de los futbolistas.

El formato permitió que su voz y el mensaje fueran los protagonistas, alejándolo momentáneamente de la imagen del héroe de acción con la que suele aparecer en el cine.

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