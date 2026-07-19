La predicción se hizo realidad: EA Sports FC acertó al campeón del Mundial 2026

EA Sports FC había elegido a España como campeona antes del inicio del torneo y La Roja confirmó el pronóstico al vencer 1-0 a Argentina.

EA Sports FC volvió a demostrar que sus simulaciones mundialistas tienen una precisión difícil de explicar. Antes del inicio de la competencia, el videojuego había señalado a España como la selección destinada a conquistar el Mundial 2026 y, semanas después, La Roja terminó levantando el trofeo tras vencer 1-0 a Argentina.

El partido disputado en el New York New Jersey Stadium necesitó de la prórroga para conocer al nuevo campeón. Después de 90 minutos sin goles, Ferran Torres apareció en el minuto 106 para marcar el único tanto del encuentro y entregarle a España la segunda Copa del Mundo de su historia.

La selección dirigida por Luis de la Fuente dominó buena parte de la final, generó las mejores oportunidades y terminó aprovechando la superioridad numérica después de la expulsión de Enzo Fernández. Argentina resistió durante gran parte del encuentro, pero no logró encontrar el empate y cedió la corona obtenida en 2022.

El resultado convirtió en realidad la predicción publicada por EA Sports FC antes del torneo y amplió una racha que ya era considerada extraordinaria: la franquicia ha elegido correctamente a los campeones de las últimas cinco Copas del Mundo.

España confirma la predicción

A pocos días del inicio del Mundial 2026, EA Sports FC ejecutó una simulación completa del torneo y presentó a España como ganadora.

La compañía compartió el resultado con un mensaje en el que recordaba sus cuatro aciertos anteriores y anunciaba que La Roja sería la próxima campeona. La publicación estuvo acompañada por una imagen virtual de los futbolistas españoles celebrando con el trofeo.

Aunque la simulación no reprodujo exactamente todos los cruces ni el resultado de la final, acertó el dato más importante: España terminaría como campeona del mundo.

El pronóstico adquirió todavía más fuerza conforme avanzó el campeonato. La selección española superó las distintas rondas eliminatorias y llegó al partido decisivo después de derrotar 2-0 a Francia en las semifinales. Argentina, por su parte, consiguió su boleto al vencer 2-1 a Inglaterra.

Finalmente, España confirmó la predicción al imponerse ante la vigente campeona y sumar su segunda estrella, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Ferran Torres decidió una final cerrada

La final entre España y Argentina estuvo marcada por el dominio territorial del conjunto europeo y la resistencia defensiva de la Albiceleste.

España tuvo mayor posesión, acumuló más remates y obligó a Emiliano Martínez a intervenir en distintas ocasiones. Argentina, en cambio, encontró dificultades para acercarse al área rival y tardó hasta los últimos minutos de la prórroga en registrar sus primeras aproximaciones claras.

El equilibrio se rompió en el minuto 106. Pedro Porro envió un centro desde la derecha, Nico Williams prolongó la jugada y Ferran Torres definió con un potente remate para colocar el 1-0.

El gol provocó la celebración de los aficionados españoles y obligó a Argentina a abandonar el planteamiento defensivo que había mantenido durante gran parte de la final. Sin embargo, el conjunto sudamericano no consiguió generar una oportunidad suficiente para igualar el marcador.

La expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla durante la prórroga, complicó todavía más las posibilidades de Argentina. España administró los últimos minutos y terminó celebrando un título que confirmó su regreso a la cima del futbol mundial.

Cinco Mundiales consecutivos acertados

El triunfo español amplió la sorprendente racha de predicciones de la franquicia de videojuegos.

En 2010, la simulación señaló a España como campeona antes de que La Roja conquistara su primer título mundial al derrotar 1-0 a Países Bajos con el gol de Andrés Iniesta.

Para Brasil 2014, el videojuego eligió a Alemania, que terminó levantando el trofeo tras superar a Argentina en la prórroga.

En Rusia 2018, la predicción favoreció a Francia, que derrotó 4-2 a Croacia en la final celebrada en Moscú.

La serie continuó en Qatar 2022, cuando EA Sports seleccionó a Argentina. El equipo de Lionel Messi se coronó después de vencer a Francia en una tanda de penales.

Ahora, España se suma a esa lista y convierte el pronóstico de 2026 en el quinto acierto consecutivo de la franquicia.

Etiquetas