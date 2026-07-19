VIDEO. La llegada de Trump a bordo del Marine One se robó el protagonismo antes de la final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó al estadio a bordo del helicóptero presidencial para presenciar la final entre Argentina y España, en medio de un amplio operativo de seguridad.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzó a jugarse incluso antes del silbatazo inicial. Minutos previos al partido por el título, el helicóptero presidencial Marine One sobrevoló el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en una escena que captó la atención de miles de aficionados presentes en el recinto.

A bordo de la aeronave viajó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al estadio como uno de los invitados de honor. El sobrevuelo formó parte del protocolo de seguridad establecido por el Servicio Secreto y las autoridades estadounidenses para garantizar el traslado del mandatario hasta el inmueble.

Tras aterrizar, Trump ingresó al MetLife Stadium y ocupó un lugar en el palco de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey Felipe VI de España; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y otros invitados especiales que siguieron de cerca el desenlace del torneo.

La presencia del mandatario convirtió la final en un evento que trascendió el ámbito deportivo. El operativo incluyó vigilancia aérea, controles reforzados en los accesos y un importante despliegue de agentes de seguridad alrededor del estadio, uno de los escenarios principales del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de ingresar al recinto, Trump también fue consultado sobre su pronóstico para la final. Aunque evitó elegir entre Argentina y España, dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo: "Es difícil apostar en contra de Lionel Messi", en alusión al capitán argentino y al impacto que ha tenido a lo largo de su carrera en los partidos más importantes.

Con más de 80 mil aficionados en las tribunas y millones de espectadores pendientes alrededor del mundo, la llegada de Trump añadió un ingrediente político y protocolario a una final que concentró la atención internacional desde mucho antes del inicio del encuentro.

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