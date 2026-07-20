El triunfo mundialista deja víctimas, heridos e incidentes en España

La celebración por el título mundial de España terminó marcada por la tragedia. Incidentes en distintas ciudades dejaron víctimas, heridos y operativos policiales durante la noche.

La celebración por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol estuvo marcada por la alegría de miles de aficionados, pero también por una serie de sucesos que empañaron la histórica jornada. El balance provisional dejó dos personas fallecidas, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos en distintos puntos del país. Mientras las principales plazas y calles se llenaban de seguidores para festejar el título, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en numerosos incidentes.

En Madrid, la noche concluyó con siete detenciones por diversos delitos, entre ellos desórdenes públicos, desobediencia grave y varios casos relacionados con delitos de odio. Además, los servicios sanitarios trasladaron a 36 personas a distintos hospitales de la capital. En Barcelona, las autoridades arrestaron a tres individuos por robos cometidos durante las celebraciones, mientras que los equipos de emergencia atendieron a 29 personas, la mayoría con lesiones leves y cinco con heridas de mayor consideración.

Festejos agridulces por el título de España

Los hechos más trágicos ocurrieron en Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años perdió la vida tras el derrumbe de una fuente durante las celebraciones, mientras otro joven resultó gravemente herido y un tercer menor sufrió lesiones de menor gravedad. Asimismo, en Sonseca falleció un joven de unos 20 años después de sufrir convulsiones mientras presenciaba la final. A estos sucesos se sumó la agresión con arma blanca sufrida por un joven de 19 años en Seseña, quien fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario.

En otras comunidades también se registraron incidentes relacionados con la celebración. En Navarra se investigan las agresiones contra un grupo de personas que seguía el encuentro en un bar, con un saldo de seis heridos.

En el País Vasco se produjeron actos de alteración del orden público y varias identificaciones policiales, mientras que en Extremadura y la Comunidad Valenciana los servicios de emergencia atendieron decenas de asistencias y se practicaron nuevas detenciones. Aunque la victoria de la selección española desató una celebración multitudinaria en todo el país, los lamentables sucesos registrados durante la noche recuerdan la importancia de vivir este tipo de acontecimientos con responsabilidad y respeto por la seguridad de todos.

España gana el Mundial 2026 de la FIFA - Agencia EFE

Etiquetas