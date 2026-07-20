El desgarrador mensaje que le dedicó Antonela Roccuzzo a Messi tras perder el Mundial 2026

Tras la dolorosa derrota de Argentina en la final, Antonela Roccuzzo rompió el silencio con un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi.

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de tristeza entre los aficionados, pero también dio paso a uno de los momentos más emotivos fuera de la cancha. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió un mensaje lleno de amor, orgullo y admiración hacia el capitán argentino, quien disputó uno de los partidos más importantes de su histórica carrera.

A través de sus redes sociales, Antonela dejó claro que el resultado deportivo no cambia la grandeza del futbolista ni de la persona que ha acompañado durante toda su vida. La empresaria rosarina destacó que Messi siempre será el mejor, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por los valores que transmite día a día.

"Siempre serás el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos mismo", escribió Antonela en una publicación que rápidamente acumuló millones de reacciones y miles de comentarios de apoyo para el astro argentino. Uno de los fragmentos que más conmovió a los seguidores fue cuando aseguró que Lionel Messi representa el mejor ejemplo para sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Lo anterior, gracias a su perseverancia, humildad y capacidad para levantarse incluso en los momentos más difíciles.

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Antonela destacó que, sin importar las circunstancias, el capitán argentino nunca deja de luchar hasta el último segundo y siempre entrega todo en cada partido, cualidades que, según ella, lo convierten en una inspiración para millones de personas. El mensaje fue interpretado como un respaldo absoluto luego de que Messi expresara públicamente el enorme dolor que le provocó perder la final ante España.

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Y es que la derrota fue calificada como una herida que tardará en sanar, aunque también aprovechó para agradecer el apoyo incondicional del pueblo argentino y felicitar al nuevo campeón del mundo. A lo largo del torneo, Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las principales animadoras de la selección argentina.

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