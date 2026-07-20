Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026

El capitán argentino abrió su corazón tras la derrota y dejó una frase que conmovió a la afición: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”.

Luego de varias horas de silencio tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje con el que expresó el profundo dolor que le dejó el resultado. El capitán argentino reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo y confesó: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", reflejando la decepción de haber quedado nuevamente a las puertas del título.

Sin embargo, el astro argentino también destacó el camino recorrido por la selección durante el torneo y el esfuerzo realizado por todo el plantel. En su publicación señaló: "Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

El futuro de Messi está en el aire

El delantero también aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo recibido por parte de los aficionados argentinos durante todo el campeonato. En su carta escribió: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", resaltando la unión que generó la selección nacional entre millones de seguidores.

Finalmente, Messi tuvo un gesto de deportividad al reconocer el mérito del nuevo campeón del mundo y concluyó su mensaje con una felicitación: "También quiero felicitar a España por el campeonato". Por ahora, el futuro del capitán con la selección argentina continúa siendo una incógnita, aunque todo apunta a que esta participación marcó su última Copa del Mundo con la Albiceleste, cerrando así un capítulo histórico en su brillante trayectoria internacional.

La desoladora imagen de Messi tras perder la final ante España. - EFE.

Etiquetas