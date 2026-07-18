La cábala del asado acompañó el último entreno de Lionel Messi

El asado se ha convertido ya en cábala porque les trajo suerte en la final de Doha, Catar, donde lograron la tercera estrella de su historia.

Bajo la lluvia, Argentina terminó de preparar la final que disputará este domingo en el Metlife contra España y Lionel Messi vivió su último entrenamiento mundialista, un tiempo para la nostalgia, porque nadie ha sumado más prácticas en los 20 años que ha estado acudiendo con la Albiceleste a la Copa del Mundo.

Un entrenamiento que a punto estuvo de no cumplirse, porque un fuerte aguacero, con viento y aparato eléctrico activó el protocolo que impide la actividad mientras se registren rayos a una distancia de 13 kilómetros.

La tormenta llevó a la selección española, que había fijado el comienzo de entrenamiento media hora antes, a 7 kilómetros de distancia de la "Albiceleste", a suspenderlo y reemplazarlo por activación en el gimnasio.

Lionel Scaloni no quería suspenderlo, porque Argentina había tenido una práctica menos que "La Roja", que jugó su semifinal el martes. Y, además, era la última sesión de Messi, que con 39 años no volverá a jugar una Copa del Mundo, pero no ha desvelado si también pondrá fin a su etapa en la selección.

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La cábala del asado

La previsión de una 'ventana' de una hora sin lluvia le valió a los jugadores argentinos para ejercitarse en los campos de juego de la Academia Red Bull, casi tres cuartos de hora después de lo previsto. Una sesión en la que Scaloni dio alguna pista, pero no despejó dudas.

El técnico entregó pecheras a los titulares del último partido y sumó a Rodrigo de Paul y Gonzalo Montiel, que podrían entrar por Giuliano Simeone y Nahuel Molina.

La selección albiceleste, que no se libró de la lluvia, por un nuevo chubasco que acompañó el tramo final de la práctica, cumplió la noche anterior con el rito del asado, que desde Catar reúne a toda la delegación argentina en una cena. Se ha convertido ya en cábala porque les trajo suerte en la final de Doha y la han mantenido durante todo el torneo, convertida en una tradición indispensable.

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*Información EFE.

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