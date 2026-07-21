Messi volvió a Argentina en un vuelo privado y separado del plantel

Lionel Messi eligió un regreso discreto a Argentina al viajar solo hacia Rosario, a diferencia del resto del plantel, que fue recibido por una multitud en Ezeiza.

Lionel Messi regresó este martes a Argentina de manera discreta luego de finalizar su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que la selección argentina alcanzó el subcampeonato. A diferencia del resto de la delegación albiceleste, que fue recibida por miles de aficionados en Buenos Aires, el capitán optó por viajar en un vuelo privado desde Miami hasta Rosario, su ciudad natal. Tras aterrizar en horas de la madrugada, abandonó el aeropuerto sin detenerse a saludar a los seguidores que aguardaban su llegada.

El delantero se trasladó directamente hacia la residencia familiar ubicada en Fisherton, un exclusivo barrio de Rosario, donde permanecerá durante algunos días junto a sus seres queridos. Este período de descanso llega después de semanas de intensa competencia y de una final que dejó un profundo impacto emocional en el futbolista. Posteriormente, Messi deberá reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami para preparar el regreso a la actividad en la liga estadounidense.

Messi no pudo ganar su segundo mundial consecutivo

La derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial dejó una evidente huella en el máximo referente de la Albiceleste. Horas después del encuentro, el rosarino compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el dolor por no haber podido conquistar un nuevo título. Sin embargo, también destacó el esfuerzo del plantel y el respaldo incondicional de los aficionados argentinos, resaltando el orgullo de haber vuelto a situar a la selección entre las mejores del mundo.

Mientras disfruta de unas breves vacaciones, el futuro de Messi con la selección argentina continúa siendo una incógnita. Aunque todo indica que su participación en la Copa del Mundo llegó a su fin tras disputar seis ediciones del torneo, aún no existe un anuncio oficial sobre su retiro del combinado nacional.

Los próximos amistosos de Argentina podrían convertirse en el escenario de una posible despedida para el capitán, quien ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol gracias a la conquista del Mundial de Catar 2022, dos Copas América y otros importantes títulos con la camiseta albiceleste.

Leo Messi con la medalla de subcampeón del Mundial 2026 - Agencia EFE

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