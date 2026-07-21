 Ricardo Arjona: Dolor tras la derrota de Argentina
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Ricardo Arjona revela el “terrible” dolor que sintió tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Adria y Ricardo Arjona, Redes sociales
Adria y Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona no ocultó su tristeza tras la caída de Argentina en la final del Mundial 2026.

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó devastados a millones de aficionados, sino también a una de las figuras más queridas de la música latinoamericana: Ricardo Arjona.  El artista guatemalteco confesó que sintió un "dolor tremendo" tras el resultado y aseguró que vivió el partido con una intensidad pocas veces vista.

En una entrevista concedida después del encuentro, Arjona reconoció que quedó profundamente afectado por la derrota de la Albiceleste, aunque también dedicó palabras de admiración para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Estoy dolido. Fue un dolor tremendo", expresó el intérprete de Fuiste Tú, dejando claro que, más allá del resultado, quedó impresionado por la entrega mostrada por los futbolistas argentinos durante toda la competición.

"Ellos reflejan la lucha de todos los latinoamericanos", afirmó Arjona, resaltando el esfuerzo, la perseverancia y el carácter que mostró el conjunto sudamericano a lo largo del torneo.  Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores coincidieron con su emotivo análisis.

Arjona asistió al MetLife Stadium para presenciar en primera fila el duelo entre España y Argentina.  El cantante estuvo acompañado por su hija, Adria Arjona, quien se encargó de mostrar lo bien que se la pasaron.

Más de la final a la que asistió Ricardo Arjona

Recordemos que España terminó proclamándose campeona del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 en tiempo extra con un gol de Ferran Torres, conquistando así su segundo Mundial. Horas después de la final, la selección de Argentina regresó a su país, donde fue recibida por miles de aficionados que se congregaron para agradecer el esfuerzo del equipo a lo largo del torneo.

Yamal causa debate e indignación por llegar con los pantalones abajo a la celebración de España

Lamine Yamal desató críticas y opiniones divididas por su particular manera de vestir durante la celebración de España.

A pesar de no poder conquistar el título, los jugadores fueron ovacionados por la afición, que reconoció la entrega y el compromiso mostrados durante toda el Mundial, en una emotiva bienvenida que reflejó el orgullo de todo un país.

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