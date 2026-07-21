Yamal causa debate e indignación por llegar con los pantalones abajo a la celebración de España

Lamine Yamal desató críticas y opiniones divididas por su particular manera de vestir durante la celebración de España.

Lamine Yamal volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no por una jugada dentro del campo. El joven futbolista del FC Barcelona y una de las grandes figuras de la selección española generó un intenso debate en redes sociales.

Lo anterior, tras aparecer en la celebración del título mundial con los pantalones visiblemente caídos, dejando a la vista parte de su ropa interior mientras saludaba a los aficionados en Madrid. Las imágenes, captadas durante el recorrido del autobús y en el acto multitudinario realizado en la Plaza de Cibeles, se viralizaron rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Mientras miles de seguidores defendieron el estilo del futbolista de 19 años y aseguraron que forma parte de una tendencia urbana entre algunos jóvenes, otros consideraron que la vestimenta era inapropiada para una celebración seguida por millones de personas. La polémica creció debido a que la celebración reunió a cerca de dos millones de aficionados en las calles de Madrid, además de contar con la presencia de autoridades y la Familia Real en los actos oficiales previos al desfile.

El festejo incluyó una rúa por la capital española y un espectáculo musical en Cibeles, donde cada jugador subió al escenario acompañado por la canción que eligió para su presentación.

Más de Yamal

En el caso de Yamal, apareció al ritmo de "Y Qué Fue?", del artista dominicano Don Miguelo. Hasta el momento, Lamine Yamal no ha respondido públicamente a las críticas relacionadas con su forma de vestir durante la celebración.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que el atacante protagoniza comentarios por llevar los pantalones bajos.

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En marzo de 2025 ya había realizado un gesto similar durante una celebración con la selección española, acción que fue interpretada como una respuesta a comentarios del exfutbolista neerlandés Rafael van der Vaart sobre su imagen y actitud. Más allá de la controversia, el joven extremo fue uno de los protagonistas de la histórica campaña de España, que conquistó su segundo título mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

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