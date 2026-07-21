Shakira divide opiniones al unirse a la celebración de España tras la final del Mundial 2026

La aparición de Shakira durante la celebración del título de España no pasó desapercibida. Mientras algunos aplaudieron su mensaje de felicitación, otros recordaron el apoyo que la cantante había mostrado a Lionel Messi durante el Mundial 2026.

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no por su actuación durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, sino por el mensaje que envió durante la celebración oficial de la selección española tras conquistar su segundo título mundial.

La cantante colombiana apareció mediante un video proyectado en la Plaza de Cibeles, en Madrid, donde miles de aficionados celebraban la victoria de España sobre Argentina. Su felicitación fue recibida con entusiasmo por los seguidores de La Roja, aunque también provocó una ola de críticas en redes sociales por parte de aficionados argentinos y seguidores de Lionel Messi.

Muchos usuarios consideraron contradictorio que la artista se sumara a los festejos españoles luego de haber expresado en distintas ocasiones su admiración por el capitán argentino durante el torneo.

El mensaje de Shakira para España

Durante la celebración organizada por la Real Federación Española de Futbol, Shakira apareció en las pantallas gigantes para felicitar al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

"Quiero felicitar a la Roja y a España por este triunfo tan merecido. Ha sido un equipo que realmente ha demostrado lo que es trabajar en cooperación, tener una sola mente y un solo corazón. Qué ganas de estar con ustedes para festejar y celebrar por todo lo alto", expresó la artista.

Además, recordó el vínculo personal que mantiene con España, país donde vivió durante más de una década y donde nacieron sus hijos Milan y Sasha.

"Por aquí todos dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte. Tengo con España un vínculo inquebrantable", comentó antes de despedirse anunciando que regresará al país para ofrecer una residencia artística.

Las redes no tardaron en reaccionar

Aunque el mensaje fue bien recibido por los aficionados españoles, en redes sociales rápidamente comenzaron las críticas.

Numerosos usuarios recordaron que durante el Mundial 2026 Shakira compartió varias publicaciones relacionadas con Lionel Messi, destacando su liderazgo, trayectoria y legado dentro del futbol.

Incluso, tras la clasificación de Argentina a la final, muchos seguidores interpretaron sus publicaciones como un respaldo al conjunto albiceleste y al propio capitán argentino.

Por ello, su aparición en la celebración española fue considerada por algunos internautas como una contradicción.

Comentarios como "¿No que apoyaba a Messi?", "Hace unos días admiraba a Argentina y ahora celebra con España" o "Shakira quedó entre dos países" comenzaron a multiplicarse en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Sin embargo, otros usuarios defendieron a la cantante señalando que admirar a Lionel Messi no significa necesariamente apoyar a Argentina por encima de España.

Su relación con España

Más allá de la polémica, la relación entre Shakira y España va mucho más allá del futbol.

La colombiana residió durante más de diez años en Barcelona mientras mantenía su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, etapa durante la cual nacieron sus hijos.

Durante ese tiempo desarrolló gran parte de su carrera artística desde territorio español y estableció importantes vínculos personales y profesionales.

Actualmente mantiene una estrecha relación con el público español y tiene programada una residencia musical en Madrid con doce conciertos previstos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Ese contexto llevó a muchos aficionados españoles a considerar natural su participación en los festejos por el campeonato.

El vínculo de Shakira con los Mundiales

La barranquillera también es una de las artistas con mayor historia dentro de las Copas del Mundo.

Su primera participación llegó en Alemania 2006 con una versión especial de Hips Don't Lie junto a Wyclef Jean.

En Sudáfrica 2010 alcanzó reconocimiento mundial con Waka Waka (This Time for Africa), considerada una de las canciones oficiales más exitosas en la historia de los Mundiales.

Cuatro años después volvió a participar en Brasil 2014 con La La La (Brazil 2014), tema inspirado en el torneo.

Para el Mundial 2026 regresó como una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo al interpretar Dai Dai, el himno oficial del campeonato, frente a millones de espectadores en todo el mundo.

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