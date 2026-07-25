El último homenaje a Jayden Adams conmueve a toda Sudáfrica

La ciudad de Stellenbosch fue escenario del emotivo funeral de Jayden Adams, quien falleció el pasado 11 de julio tras representar a Sudáfrica en el Mundial de 2026.

Sudáfrica vivió este sábado una jornada de profundo dolor al despedir con un emotivo funeral a Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, quien falleció el pasado 11 de julio a los 25 años, pocos días después de haber participado en el Mundial de 2026. Cientos de personas, entre familiares, aficionados, figuras del fútbol y representantes del ámbito político, se reunieron en el complejo deportivo de Coetzenburg, en Stellenbosch, la ciudad donde el futbolista creció y dio sus primeros pasos en el deporte.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de respeto y homenaje. Flores, música, la lectura de un poema y el encendido de velas acompañaron el último adiós a Adams, mientras numerosos asistentes vistieron la camiseta amarilla del Mamelodi Sundowns y entonaron cánticos para celebrar la vida del jugador. El presidente del club, Thlopie Motsepe, recordó que, más allá de sus logros como internacional de los Bafana Bafana, campeón de África y mundialista, Adams era ante todo "un hijo, un hermano y un padre", destacando su humildad y calidad humana.

Sudáfrica despide entre lágrimas a Jayden Adams

El homenaje también contó con la presencia del presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, quien aseguró que Adams ocupaba "un lugar especial en los corazones" de los sudafricanos y reafirmó el compromiso del club de apoyar a la familia incluso después del funeral.

Por su parte, el ministro de Deportes, Arte y Cultura, Gayton McKenzie, transmitió las condolencias del presidente Cyril Ramaphosa y describió al futbolista como una de las mayores fuentes de inspiración que haya tenido Stellenbosch. Además, insistió en que las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo investigación policial y pidió evitar cualquier tipo de especulación.

Durante la despedida también se hizo un llamado a fortalecer el acompañamiento emocional de los futbolistas. El presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), Danny Jordaan, señaló la necesidad de brindar apoyo psicológico a los jugadores para ayudarlos a afrontar las presiones que enfrentan dentro y fuera de las canchas. Tras la ceremonia pública, solo los familiares más cercanos acompañaron el sepelio. Según informó el portavoz de la familia, Brendine Johnson, las muestras de solidaridad llegaron desde distintos rincones del mundo, incluyendo mensajes de figuras como Gianni Infantino, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, reflejando el impacto que dejó la partida del joven internacional sudafricano.

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