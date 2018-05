Valverde: “Nadie puede abrir la boca de lo que pasa en el túnel” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El técnico azulgrana responda a aquellos que acusan a Messi de haber presionado al árbitro en el descanso del Clásico

Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios en la previa del encuentro ante el Villarreal, aunque el Clásico del pasado domingo ha vuelto a centrar buena parte de la rueda de prensa.

Asegura el técnico azulgrana que no sabe si hay una campaña orquestada contra Messi y no le da ninguna importancia, pero ha lanzado un claro mensaje a Sergio Ramos y a todos aquellos que acusan al argentino de haber presionado al colegiado en el túnel de vestuarios: “En los túneles pasan muchas cosas, nadie puede abrir la boca en ese sentido, te lo garantizo”

En todo caso, entiende Valverde que es muy habitual que se proteste a los árbitros y ha recordado que “igual que nosotros estamos habituados a las críticas, ellos están acostumbrados a las protestas. No dudo de la honestidad de los colegiados”.

También se le ha vuelto a preguntar por el tema del pasillo, ya que el Villarreal ha confirmado que sí lo hará: “El tema del pasillo no se acaba nunca… Ya hemos hablado mucho de esto, hay que pasar página. Con el Villarreal no hay la rivalidad Barça-Madrid en la que se busca la humillación del que hace el pasillo y todo es más normal. A ver si contra el Levante ya no se habla del tema”.

Vía: Mundo Deportivo.