VIDEO: Carlos Rivera confiesa lo que hizo con el premio que ganó en "La Academia" - Emisoras Unidas

¿Recuerda el reality show de “La Academia”? En este programa muchos artistas hicieron su carrera musical como el caso de Carlos Rivera, ganador de la tercera generación.

Después de 14 años, Carlos Rivera reveló que hizo con el premio que ganó en “La Academia”.

El artista confesó que antes de ganar había vivido muchas carencias económica pero cuando ganó lo primero que hizo fue ayudar a su familia, sobretodo a su hermana.

“Hubo un tiempo en que se me terminó el dinero y mi hermana me dijo: ‘Ten el dinero de la renta’; le pregunté: ‘¿qué vas a hacer?’. Me contestó que nunca le había quedado mal a la dueña y buscó como resolver el problema para ayudarme. Cuando yo gane el premio de La Academia, lo primero que yo hice fue pagarle toda la carrera a mi hermana, y compré el apartamento en Puebla y le dije a Norma: ‘mientras tú estés aquí no tendrás que pagar renta nunca más’”.