 Brutal asalto a un adulto mayor captado por cámara de seguridad
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Cámara registra brutal asalto que le costó la vida a un adulto mayor

La víctima fue interceptada por dos hombres armados con machetes cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta.

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Cámara de seguridad captó violento asalto a un adulto mayor que murió tras ser atacado a machetazos en Colombia., Captura de pantalla video de X.
Cámara de seguridad captó violento asalto a un adulto mayor que murió tras ser atacado a machetazos en Colombia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un violento asalto contra un adulto mayor quedó registrado por una cámara de seguridad en Popayán, Colombia. La víctima, identificada como Luis Enrique Maca, de 67 años, falleció en un hospital debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 8 de octubre de 2026, cuando el hombre se movilizaba en su bicicleta, aparentemente rumbo a su trabajo, con el propósito de conseguir el sustento diario.

Sin embargo, su recorrido fue interrumpido por dos sujetos que lo interceptaron y lo hicieron caer al suelo. Una vez indefenso, el adulto mayor fue atacado violentamente con machetes, según los reportes difundidos por medios colombianos.

El asalto quedó grabado en video

Las imágenes de una cámara de seguridad, que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, muestran los momentos en que los dos agresores se acercan a Luis Enrique Maca e intentan quitarle su bicicleta.

Durante el ataque, los individuos también revisan sus pertenencias con la aparente intención de despojarlo de otros objetos de valor. Pese a la violencia ejercida contra la víctima, los sospechosos finalmente abandonan el lugar corriendo y sin llevarse la bicicleta.

En el registro audiovisual también se observa que el hombre queda gravemente herido en una de sus piernas. A pesar de las lesiones, logra incorporarse y caminar junto a su bicicleta, una escena que ha causado consternación entre quienes han conocido el caso.

No obstante, las heridas que sufrió durante la agresión eran de gravedad y, posteriormente, se confirmó su fallecimiento en un centro hospitalario.

El caso desata indignación y reclamos de seguridad

La muerte de Luis Enrique Maca ha provocado reacciones de rechazo entre usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron los niveles de inseguridad y exigieron a las autoridades colombianas reforzar las medidas de protección para prevenir nuevos hechos violentos.

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con detalles confirmados sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles capturas relacionadas con este hecho.

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