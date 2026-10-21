Cascada en el cielo: fenómeno impresionante en video

Un impresionante fenómeno natural captado en video ha llamado la atención de usuarios en redes sociales, luego de que el senderista Giba Morais compartiera imágenes de una cascada rodeada por un doble halo de colores en la Casa de Piedra, ubicada en Iporanga, São Paulo, Brasil.
En las grabaciones se observa cómo el agua cae frente a la enorme abertura de la cueva, mientras dos anillos luminosos aparecen en el cielo y crean una escena que parece sacada de una película. El contraste entre la cascada, la luz solar y los colores del arcoíris convirtió las imágenes en un espectáculo visual que rápidamente se difundió en plataformas digitales.
¿Qué fenómeno natural se observa en el video?
El efecto podría corresponder a un fenómeno óptico conocido como arcoíris de niebla o arcoíris generado por el rocío de una cascada, aunque su identificación precisa depende de las características de los anillos observados.
Este tipo de espectáculo se produce cuando la luz del Sol interactúa con diminutas gotas de agua suspendidas en el aire. Al atravesarlas, la luz se refracta, se refleja y se dispersa, haciendo visibles distintos colores.
Si los anillos se forman alrededor del Sol, también podría tratarse de un halo solar, un fenómeno diferente que ocurre cuando la luz atraviesa cristales de hielo presentes en nubes altas. Por ello, sin analizar las imágenes en detalle, no es posible confirmar si se trata de un doble arcoíris, un efecto óptico del rocío o una combinación de fenómenos atmosféricos.
La escena muestra cómo la posición del Sol, la presencia de agua en suspensión y las condiciones atmosféricas pueden coincidir para producir imágenes extraordinarias.
Una cueva de dimensiones impresionantes
La Casa de Piedra es uno de los atractivos naturales de Iporanga. Su entrada alcanza aproximadamente 172 metros de altura y su desarrollo se extiende por unos 2 mil 930 metros.
Además de sus enormes dimensiones, la cueva destaca por el espectáculo que se produce cuando los rayos solares atraviesan su gigantesca abertura e iluminan el entorno. Estas características la convierten en un destino de interés para senderistas, exploradores y amantes de la naturaleza.
Las imágenes compartidas por Morais permiten apreciar la singularidad de este paisaje y muestran cómo la combinación de agua y luz puede transformar un entorno natural en una escena extraordinaria.