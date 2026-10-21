Insólito robo de motorista en zona 9: video impactante

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista roba un casco que se encontraba guardado en la cajuela de una motocicleta estacionada sobre la avenida La Reforma, entre la 12 y 13 calle de la zona 9 capitalina.
En la grabación, de apenas 17 segundos de duración, se observa a un hombre que viste ropa oscura y utiliza casco de motorista cuando llega al área donde hay varias motocicletas estacionadas.
El individuo se detiene junto a una de ellas, que tiene una cajuela instalada, y aparentemente verifica que nadie lo esté observando. Posteriormente, manipula el seguro de la caja, logra abrirla y sustrae el casco que se encontraba en su interior.
Tras cometer el robo, el hombre se sube a su motocicleta y escapa con rumbo desconocido.
Sin embargo, el motorista no se percató de que una persona se encontraba cerca y grababa la escena con su teléfono celular, imágenes que posteriormente comenzaron a circular en plataformas digitales.
De acuerdo con diversas versiones compartidas en redes sociales, el individuo habría sido visto anteriormente cometiendo hechos similares en la capital. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.
Roban motocicleta en la colonia Maya, zona 18
En otro hecho, cámaras de seguridad captaron el robo de una motocicleta estacionada en la manzana 3 de la colonia Maya, zona 18 de la ciudad de Guatemala.
El hecho habría ocurrido alrededor de las 14:00 horas del 20 de octubre. En las imágenes se observa a dos hombres que llegan al lugar a bordo de otra motocicleta. Uno de ellos desciende y, en cuestión de segundos, se apodera del vehículo estacionado.
La motocicleta robada tiene las siguientes características:
- Marca y modelo: Italika 150Z.
- Color: azul.
- Placas: M763MFH.
El propietario solicita el apoyo de la población para localizar el vehículo y pide que cualquier información que permita dar con su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades.