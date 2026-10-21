 Insólito robo de motorista en zona 9: video impactante
Viral

Video revela el insólito robo cometido por un motorista en zona 9

El insólito robo en zona 9 que quedó grabado y tiene a un motorista como protagonista.

Compartir:
Captan a motorista robando un casco de una moto estacionada en la avenida La Reforma., Captura de pantalla video de Facebook.
Captan a motorista robando un casco de una moto estacionada en la avenida La Reforma. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista roba un casco que se encontraba guardado en la cajuela de una motocicleta estacionada sobre la avenida La Reforma, entre la 12 y 13 calle de la zona 9 capitalina.

En la grabación, de apenas 17 segundos de duración, se observa a un hombre que viste ropa oscura y utiliza casco de motorista cuando llega al área donde hay varias motocicletas estacionadas.

El individuo se detiene junto a una de ellas, que tiene una cajuela instalada, y aparentemente verifica que nadie lo esté observando. Posteriormente, manipula el seguro de la caja, logra abrirla y sustrae el casco que se encontraba en su interior.

Tras cometer el robo, el hombre se sube a su motocicleta y escapa con rumbo desconocido.

Sin embargo, el motorista no se percató de que una persona se encontraba cerca y grababa la escena con su teléfono celular, imágenes que posteriormente comenzaron a circular en plataformas digitales.

De acuerdo con diversas versiones compartidas en redes sociales, el individuo habría sido visto anteriormente cometiendo hechos similares en la capital. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.

Roban motocicleta en la colonia Maya, zona 18

En otro hecho, cámaras de seguridad captaron el robo de una motocicleta estacionada en la manzana 3 de la colonia Maya, zona 18 de la ciudad de Guatemala.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 14:00 horas del 20 de octubre. En las imágenes se observa a dos hombres que llegan al lugar a bordo de otra motocicleta. Uno de ellos desciende y, en cuestión de segundos, se apodera del vehículo estacionado.

La motocicleta robada tiene las siguientes características:

  • Marca y modelo: Italika 150Z.
  • Color: azul.
  • Placas: M763MFH.

El propietario solicita el apoyo de la población para localizar el vehículo y pide que cualquier información que permita dar con su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades.

En Portada

OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppat
Nacionales

OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

06:31 PM, Oct 20
Brindan oportunidad laboral a los hermanos Choc Toz t
Nacionales

Brindan oportunidad laboral a los hermanos Choc Toz

06:55 PM, Oct 20
VIDEO. Guatemalteca muere apuñalada en Madrid t
Nacionales

VIDEO. Guatemalteca muere apuñalada en Madrid

04:07 PM, Oct 20
Gobernación iniciará proceso de revisión profunda de la estructura de la PNCt
Nacionales

Gobernación iniciará "proceso de revisión profunda" de la estructura de la PNC

04:48 PM, Oct 20
Boca Juniors remonta en Brasil y es finalista de la Sudamericanat
Deportes

Boca Juniors remonta en Brasil y es finalista de la Sudamericana

07:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosViolenciaLiga NacionalEE.UU.PNCJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar