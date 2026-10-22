 Compró un auto nuevo y sufre un accidente al instante
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VIDEO: Sale de la agencia con un auto nuevo y segundos después se accidenta

La emoción de estrenar un auto cero kilómetros termina en un fuerte accidente.

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Video muestra cómo un automóvil nuevo termina destrozado al salir del concesionario., Captura de pantalla video de X.
Video muestra cómo un automóvil nuevo termina destrozado al salir del concesionario. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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La emoción de estrenar un automóvil terminó en un accidente de tránsito para un conductor en Sagar, en el distrito de Shivamogga, India. Una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo recién comprado atravesó una barrera metálica e impactó contra una motocicleta, según informó el diario The Times of India.

En la grabación se observa cómo el automovilista comienza a sacar la unidad del concesionario, pero no logra mantener el control durante la maniobra. El vehículo continúa avanzando, atraviesa una reja metálica situada junto a la acera e irrumpe en la carretera.

En ese momento, el automóvil choca contra una motocicleta en la que viajaban dos personas. 

Dos personas resultaron heridas

Tras la colisión, varias personas que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para auxiliarlas. El conductor de la motocicleta y su acompañante sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital gubernamental de Sagar para recibir atención médica, según información policial citada por The Times of India.

Aunque algunas publicaciones señalan que el automovilista pudo haber confundido el acelerador con el freno, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con el medio Loksatta, las autoridades investigan las circunstancias del accidente para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

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