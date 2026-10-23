Delincuente hiere a cómplice por accidente en secuestro

Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que tres presuntos delincuentes intentan secuestrar a un hombre en el distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. Sin embargo, durante el forcejeo con la víctima, el arma de uno de los atacantes se disparó e hirió a uno de sus propios cómplices, quien terminó abandonado en el lugar mientras los demás huían.
Las imágenes muestran cómo los sujetos intentan someter al hombre para obligarlo a ingresar a un vehículo. En medio de la lucha, se escucha una detonación que impacta a uno de los presuntos secuestradores, lo que provoca que el plan criminal se vea frustrado.
Tras el disparo, los implicados abandonaron a su compañero herido y escaparon, mientras la víctima logró evitar que se concretara el secuestro.
Policía captura a seis presuntos integrantes de la banda
La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención de seis hombres señalados de integrar el grupo criminal conocido como "Los Yankys", al que las autoridades vinculan con el Tren de Aragua, una organización criminal de alcance internacional.
De acuerdo con las investigaciones policiales, los sospechosos estarían relacionados con el fallido secuestro de un empresario en Chorrillos.
El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), explicó a medios de comunicación cómo el disparo ocurrido durante el forcejeo terminó por frustrar las intenciones de los atacantes.
Como consecuencia del forcejeo para lograr que la víctima sea introducida al vehículo de los secuestradores, se escucha la detonación de un disparo que impacta en uno de los criminales. Ese hecho es el que prácticamente trae abajo la intención criminal de esta banda", declaró el alto mando policial.
Delincuente herido permanece en estado grave
Según las autoridades, los seis sospechosos, todos de nacionalidad venezolana, fueron intervenidos horas después mediante operativos ejecutados en los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho, ubicados al este de Lima.
En tanto, el presunto delincuente que recibió el disparo permanece en estado grave en el Hospital María Auxiliadora, donde recibe atención médica por una herida en el cuello.
El caso continúa bajo investigación policial para esclarecer la participación de los detenidos en el intento de secuestro y determinar las responsabilidades correspondientes.