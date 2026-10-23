Joven muere tras caer de juego mecánico: impactante video

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en que una joven de 18 años cae desde un juego mecánico que se encontraba en pleno funcionamiento, durante la tradicional feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur, México.
En las imágenes se observa cómo Gabriela Rodríguez Tezoco pierde la sujeción y cae al suelo mientras la atracción conocida como El Péndulo continúa girando y balanceándose con otros usuarios a bordo. El accidente ocurrió la noche del martes 20 de octubre de 2026.
La grabación ha generado conmoción debido a la manera en que ocurre la caída y a que el mecanismo no se detiene inmediatamente. Durante varios segundos, el juego continúa en movimiento, mientras otros pasajeros reaccionan con gritos ante lo sucedido, hasta que un encargado finalmente detiene la atracción.
De acuerdo con los reportes del caso, la joven habría caído después de que la barra de seguridad que la sujetaba se levantara, lo que presuntamente provocó que resbalara del asiento y cayera desde varios metros de altura. Las causas exactas del incidente todavía deben ser establecidas por las autoridades.
Gabriela fue auxiliada y trasladada en ambulancia a un hospital cercano, donde ingresó con lesiones de gravedad. Sin embargo, falleció durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, mientras recibía atención médica.
Investigan las causas del accidente
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para determinar qué provocó la caída y establecer si existieron fallas mecánicas o responsabilidades por posibles irregularidades en la operación del juego.
Tras el accidente, la atracción fue asegurada de manera preventiva junto con el área donde ocurrió la tragedia.
El caso también generó cuestionamientos debido a que la Dirección Municipal de Protección Civil había inspeccionado los juegos mecánicos instalados en la feria cuatro días antes del incidente. No obstante, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que existiera negligencia.