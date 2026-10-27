Impactante video: choque de motos causa incendio y dos fallecidos

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos motocicletas chocan de frente y una de ellas se incendia, en un accidente que dejó dos personas muertas y otras dos gravemente heridas en el estado de Tamil Nadu, al sur de India.
El percance ocurrió la mañana de este lunes 26 de octubre, alrededor de las 7:45 horas, cerca de una caseta de peaje. De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban en sentidos opuestos y transportaban a dos personas cada una cuando se produjo el impacto.
La fuerza del choque provocó que los cuatro ocupantes cayeran sobre la carretera. Tras la colisión, se desató un incendio que rápidamente envolvió una de las motocicletas y alcanzó a sus ocupantes, lo que agravó las consecuencias del accidente.
Según información difundida por medios locales, uno de los involucrados murió calcinado en el lugar, mientras que otra persona falleció debido a las graves lesiones en la cabeza sufridas durante el impacto. Los otros dos ocupantes sobrevivieron, aunque presentaron quemaduras de consideración.
Las imágenes grabadas después del siniestro muestran a varios testigos intentando sofocar las llamas con recipientes de agua y una manguera. En una de las escenas también se observa a una persona tendida sobre el pavimento mientras los presentes intentan controlar la emergencia.
Localizan más de 50 celulares esparcidos en el lugar del accidente
Los sobrevivientes recibieron ayuda de quienes se encontraban en la zona y posteriormente fueron trasladados a un hospital público de Mathur. Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron remitidos al Hospital Universitario Gubernamental de Krishnagiri para recibir atención especializada.
Durante las investigaciones, las autoridades encontraron más de 50 teléfonos celulares esparcidos cerca de las motocicletas, incluidos aparatos convencionales y dispositivos con pantalla táctil.
Un agente policial declaró al medio NDTV que la principal hipótesis apunta a una posible fuga de combustible como causa del incendio. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente y el origen de los dispositivos hallados en el lugar.