Bola de fuego ilumina el cielo: video impactante y misterioso

Un impresionante fenómeno astronómico sorprendió a habitantes de varias localidades de Estados Unidos, luego de que una brillante bola de fuego atravesara el cielo y quedara registrada en cámaras de seguridad. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron curiosidad sobre el origen del objeto luminoso.
Ante las interrogantes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) analizó los registros y confirmó que se trataba de un pequeño fragmento de asteroide que ingresó a la atmósfera terrestre.
Para determinar su procedencia, los especialistas examinaron imágenes captadas por cámaras instaladas en el Museo de Ciencias Tellus, en Cartersville, Georgia, así como por otros equipos ubicados en Huntsville, Alabama; Tullahoma, Tennessee, y cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte.
NASA analizó las imágenes
Tras analizar la información, la agencia estableció que el objeto tenía aproximadamente dos pulgadas de diámetro y un peso de seis onzas. Aunque su tamaño era reducido, su ingreso a gran velocidad en la atmósfera produjo un destello lo suficientemente intenso para ser observado desde diferentes puntos.
La NASA explicó que estos fenómenos reciben el nombre de meteoros, conocidos popularmente como estrellas fugaces. Cuando uno de ellos presenta un brillo excepcionalmente intenso, los astrónomos lo clasifican como una bola de fuego.
La agencia también aclaró que el fenómeno no estaba relacionado con la lluvia de meteoros Táuridas, que se encontraba activa durante esos días, por lo que su aparición correspondió a un evento independiente.
Aunque algunas bolas de fuego pueden originarse a partir de objetos mucho más grandes, incluso de un metro o más, este caso tuvo como protagonista a un fragmento relativamente pequeño que consiguió iluminar el cielo y llamar la atención de numerosos observadores.