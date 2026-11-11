Serpiente venenosa sorprende a mecánicos en Izabal

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un rescatista se enfrenta a una enorme serpiente barba amarilla, una especie altamente venenosa, que sorprendió a los trabajadores de un taller mecánico ubicado en el sector de La Cancha, en el municipio de Morales, Izabal.
De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió durante la mañana del martes 10 de noviembre de 2026, cuando los empleados realizaban sus labores y descubrieron la presencia del peligroso reptil dentro de las instalaciones. Ante el riesgo que representaba, solicitaron apoyo a los Bomberos Voluntarios de la 73 Compañía de Morales.
Los socorristas acudieron acompañados de Kevin Aldana, rescatista que colabora con la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FAE), quien cuenta con experiencia en el manejo de este tipo de animales. El objetivo era capturar al espécimen sin poner en peligro a los trabajadores ni causarle daño.
En la grabación, que está cerca de alcanzar el millón de reproducciones en Facebook, se observa cómo Aldana realiza diferentes maniobras para controlar a la enorme serpiente. En algunos momentos, el animal intenta defenderse y lanza movimientos de ataque, pero el rescatista consigue mantener el control hasta introducirlo en un recipiente, después de aproximadamente un minuto de maniobras.
Posteriormente, el ejemplar fue trasladado para su liberación en un área adecuada y alejada de las personas.
Video genera reacciones
El procedimiento generó comentarios divididos. Mientras algunos usuarios aplaudieron la valentía y experiencia del rescatista, otros cuestionaron que realizara la captura sin guantes. Ante las críticas, Aldana explicó que estos implementos le restan precisión y sensibilidad al manipular serpientes y aseguró que se encontraba tranquilo durante el procedimiento.
También indicó que, por sus características y tamaño, estima que el ejemplar podría tener más de 10 años, aunque aclaró que no es posible determinar su edad con exactitud únicamente por su longitud.
Los rescatistas recuerdan a la población que, ante el hallazgo de serpientes venenosas, lo más seguro es mantener la distancia, evitar intentar capturarlas y solicitar ayuda especializada.