Brutal accidente de motorista en San Miguel Petapa

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que una discusión entre dos motoristas terminó en un aparatoso accidente de tránsito en San Miguel Petapa. Las imágenes, que duran 39 segundos, evidencian cómo una pelea en plena circulación puso en riesgo la vida de ambos conductores y de otros usuarios de la vía.
El incidente ocurrió sobre la calzada principal de Villa Hermosa, en las inmediaciones del sector conocido como la "Vueltona", en el sector 11 de la zona 7 de dicho municipio.
En la grabación se observa a los dos motoristas desplazándose por la carretera mientras intercambian palabras. Sin embargo, la discusión sube de tono y, en determinado momento, uno de ellos lanza una patada contra el otro, provocando que pierda el equilibrio y caiga violentamente sobre el pavimento.
Debido a la velocidad a la que circulaban, tanto el conductor como su motocicleta se deslizan varios metros sobre la carretera, en una escena que evidencia la fuerza del impacto.
Detrás de ellos circulaba un microbús cuyo conductor logró frenar a tiempo y evitó arrollar al motorista accidentado. El vehículo quedó a escasos metros del hombre, quien recibió ayuda de varios peatones que se encontraban en el lugar.
Mientras tanto, el motorista señalado de provocar la caída continuó su camino y escapó con rumbo desconocido, sin detenerse para auxiliar al afectado.
El incidente vuelve a poner sobre la mesa los peligros de las discusiones y conductas agresivas en las calles, especialmente cuando los involucrados se desplazan en motocicleta.
Recomendaciones para los motoristas
Las autoridades recomiendan mantener la calma ante cualquier discusión en el tránsito, evitar confrontaciones, no realizar maniobras peligrosas ni intentar agredir a otros conductores mientras se circula.
También es fundamental respetar la distancia de seguridad, utilizar casco y equipo de protección, y reportar cualquier incidente a las autoridades correspondientes. Una discusión puede terminar en segundos y tener consecuencias irreversibles.