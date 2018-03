Zalazar: "Vamos venados a luchar hasta el final" - Emisoras Unidas

El “Tanque” Zalazar mandó un mensaje de animo a su ex equipo

Omar Domingo Zalazar, delantero argentino que milita en el Real España de Hondura, salió campeón con el Deportivo Suchitepéquez en el Clausura 2016.

El “Tanque” Zalazar fue determinante para que los mazatecos levantaran su segunda copa de Liga Nacional en la historia, este domingo tras finalizar el encuentro de Suchitepéquez y Sanarate, el cual perdieron los venados 3 goles por 1 escribió lo siguiente: “Fuerza suchi, que de esta se sale como sea, una derrota no me dobla, me fortalece!!!! Vamos venados a luchar hasta el final!!!!”.