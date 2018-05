Vídeo: Zidane: "El equipo necesita un cambio para seguir ganando" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El francés justifica su inesperada marcha en una multitudinaria comparecencia

El francés dimitió como entrenador en una decisión que nadie esperada que anunció a los medios en una rueda de prensa acompañado de Florentino Pérez.

Zidane fue directo al mensaje: “Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos. Lo primero para mí, para la plantilla y para el club. Es un momento un poco raro. Pero había que hacer esto para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho a este club, también al presidente que me ha dado la oportunidad de venir a jugar al Real Madrid y le estaré agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar para mí y para todos. Y por eso he tomado esa decisión”.