Madre de las Kardashian se exhibe ebria - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Madre de las Kardashian se exhibe ebria

Kris Jenner celebra de una forma insólita el Día del Cariño, ya que tras celebrarlo en su casa en compañía de sus seres queridos y sus hijas Khloé y Kim Kardashian. En la secuencia de imágenes podemos ver como la madre de las Kardashian pasa un momento incomodo, pero a la vez divertido cantando y bailando muy desentonada.

Kris Jenner también pudo disfrutar de este día, ya que se quitó los zapatos y bailó twerk en un mueble frente a la pantalla del karaoke (por que no podía permanecer parada sin ayuda) y cantó el hit de Britney Spears “Baby One More Time” casi dormida a causa del alcohol.