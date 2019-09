¡Lady Gaga actuará en un musical de terror y comedia!

Como comedia negra clásica, Little Shop of Horrors posee la esencia narrativa que Lady Gaga procura para sus trabajos visuales: algo de risas, una pizca de terror y canciones muy pegajosas. ¿Viste esta película en tu infancia? Según un informe exclusivo otorgado a Us Weekly, Gaga interpretará a Audrey, la tímida empleada de la “Florería Terrorífica”. …

