¿Te criticaron en Facebook? La manera más inteligente de responder a los comentarios negativos

Estar pendiente de los comentarios negativos no es bueno. Lo saludable es aceptar que no todos pensamos igual y cada uno tiene su manera de ver las cosas. Cuesta un poco al principio, pero al estar seguro de ti mismo, las críticas no constructivas no tienen por qué afectarte; por el contrario, son una oportunidad para seguir …

