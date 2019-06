La armadura de Iron Man existe en la vida real

Robert Downey Jr. se ha convertido en la inspiración para millones alrededor del mundo, pero nadie lo había vuelto su musa tanto como el diseñador Adam Savage. El conductor de Myth Busters y ahora de Savage Builds, creó un traje Mark II que no sólo es capaz de soportar impactos de bala, ¡también vuela! View this post on Instagram …

Continuar leyendo “La armadura de Iron Man existe en la vida real”