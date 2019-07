‘Así nos ven’ rompe récord y se convierte en la serie más vista de Netflix

Una serie de Netflix que narra la historia de un grupo de jóvenes que sufren de racismo e injusticia por las autoridades estadounidenses se convirtió en la más vista de la plataforma. When They See Us –Así nos ven, en español- fue estrenada el 31 de mayo de este año con un elenco conformado por Michael K. Williams, Vera Farmiga, …

Continuar leyendo “‘Así nos ven’ rompe récord y se convierte en la serie más vista de Netflix”