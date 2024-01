Acusan a Kylie Jenner de “arruinar” su rostro y lucir muy vieja

Desde el lunes se lleva a cabo la Semana de la Moda de París, una de las invitadas más esperadas era Kylie Jenner, quien no pasó desapercibida con su impactante look.

La noche del miércoles, la empresaria llamó la atención por su cambiada apariencia física. Ella lució un estilo más natural, con poco maquillaje; sin embargo, su rostro se llevó todas las miradas y las críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk)

Entre su look, eligió un vestido crema transparente y sin tirantes, así como un maquillaje imperceptible y mechones de pelo al estilo de Hollywood, reveló un look suave y elegante para el show del diseñador Jean Paul Gaultier.

Tras varios videos, donde enfocan su cara en primer plano, los comentarios negativos comenzaron a inundar las redes sociales. A pesar de su aparente confianza en sí misma, no escapó de las duras críticas de quienes aseguraron que está envejeciendo demasiado rápido.

“Qué vieja se está poniendo Kylie”

“Parece una mujer de más de 40 años”

“El bótox y diversos rellenos terminaron por arruinar su rostro”

“Está envejeciendo en años de perro”.

“Ya no la reconozco, está demasiado vieja”

El noviazgo de la empresaria

Golden Globes, que reconocieron a las mejores producciones e interpretaciones del cine y la televisión, una noche difícil de olvidar, así como el momento protagonizado por Timothée Chalamet.

La llegada al evento del actor no supuso nada fuera de lo normal, salvo por una diferencia: aunque posó en la alfombra roja en solitario, dentro se sentó junto a Kylie Jenner.

Los dos jóvenes llevan varios meses de relación, pero no han posado “oficialmente” en ningún evento. Eso sí, no dudaron en dedicarse todo tipo de caricias, besos y y miradas cariñosas cuando pensaban que las cámaras no les estaban grabando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quién (@quiencom)