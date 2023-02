Muere el cineasta francés Michel Deville

El cineasta francés Michel Deville, conocido por títulos como “L’ours et la poupée” (de 1970 y estrenada en países de habla hispana como “La muñeca y el bruto”), murió a los 91 años, según confirmó este lunes, 20 de febrero de 2023, la Cinemateca francesa.

Medios como Le Monde apuntaron que, aunque la noticia se dio a conocer hoy, el deceso ocurrió el pasado 16 de febrero.

🖤Catherine Deneuve, Macha Méril, Michel Piccoli, Geraldine Chaplin, Miou-Miou, Nicole Garcia and so many others have been wonderfully filmed by acclaimed and revered director #MichelDeville, a sensitive, delicate & gripping eye & mind, who passed away at the age of 91.🖤 pic.twitter.com/ZDyRI5T5i2

— Unifrance (@Unifrance) February 20, 2023