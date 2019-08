EL JAMAIQUINO SEAN PAUL CONTINUA SU EXITO Y LANZA UN NUEVO SINGLEGLE TITULADO , WHEN IT COMES TO YOU

El ganador de un Grammy, la leyenda de Dancehall, Sean Paul, uno de los creadores de éxitos más consistentes de la música pop, sigue a su reciente éxito mundial Contra La Pared con la superestrella latina J Balvin , un nuevo éxito certificable titulado “When It Comes To You”. La nueva canción producida por Supa …

