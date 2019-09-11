El centrocampista brilló con la camiseta del Atlético de Madrid, por lo que el equipo azulgrana se hizo con sus servicios.
Ya prácticamente no quedan huellas ni destellos de aquel atacante turco que sorprendía a propios y ajenos portando los colores del Atlético Madrid. Ese artillero que, a base de grandes rendimientos con la camiseta del cuadro Colchonero, terminó convenciendo al Barcelona de realizar un gran esfuerzo económico para hacerse con sus servicios.
Arda Turan, apartado desde hace un tiempo de noticias deportivas y vinculado a problemas personales y extra-futbolísticos, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión (tendrá la posibilidad de no ingresar a la misma).
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Siyah beyaz paylaşmayacağım bu fotoğrafı… seni ilk tanıdığımda tek haneli yaşlardaydım; geriye dönüp baktığımda aradan 20 sene geçmiş belki daha fazla… Hayatımda senin gibisini az görmüştüm.Cesaretli, dürüst,cömert,kendi yerine sevdiklerini tercih ederdin…belkide ilk senin yanında görmüstüm korunduğumu ufaktım; bana birsey olmasın diye beni arkana saklayıp kavga etmiştin o meshur yazlık kavgaları… Sabahları hatırlıyorum kırmızı sortunla geldiğin…”git bak bakalım Merve ablan kalkmıs mı “ dediğin günler. Bisikletimle haber uçururdum sana.. öğlenleri evim uzakta yukarıda diye Sen , Ertan Abi , Ferhat Abi yukarı yollamazdınız yada Onur abiler vardı… seftali ağaçlarında doyduğum günler hariç.. Bu erken parlama , haksızlığa dayanama işleri senden geçmiş olabilir..Daha hangi birini anlatsam.. Sensizliğe isyan etmekten korkar Allah a sığınırım… Ama ciğerim yandı be oziyy abi… dostun,candın,abiydin… bu instagrama birsey yazmak istemiyorum… Ama sığmıyor içime bu çığlık tutamadım… UNUTMADAN oğlunu gördüm cenazede tahamızı babası gibiydi dimdik…merak etme kimse bir oziyy olamaz ama ağacın altındaki amcaları onunla olucak …aslında hayat senin dediğin gibi hep” kalabalık mı..? Zorluk mu…? Ne kacacağız en kötü dayak yeriz “ Dediğin gibi, konuştuğun gibi yasadın… Allah seni rahmetinle sarsın.. seni cok özledim oziyy abi…sana söz amcaları ne zaman isterse ;Taha yı senin çok sevdiğin Fenerbahçenin maçlarına götürücek…
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El hecho por el cual el jugador fue juzgado se remonta a octubre del 2018; en aquel entonces, portando un arma sin licencia, el delantero ingresó a un hospital y disparó al suelo del mismo (previamente había participado de una trifulca a la salida de una discoteca, donde le rompió la nariz al cantante Berkan Sahin).
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Cabe marcar que el deportista turco actualmente se encuentra jugando en la liga de su país donde defiende la camiseta del İstanbul Başakşehir. A mediados del próximo 2020, Turan deberá retornar al Barcelona, dado que su préstamo finalizará para dicha fecha.
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İnanıyorsan ve çalışıyorsan başarabilirsin… bravo takım…hayırlı haftalar…
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