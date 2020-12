El “Santa Claus de los Pobres” no descenderá del puente Las Vacas este año

“Busqué varias alternativas pero no encontré ninguna que redujera a cero la posibilidad de contagio por Covid-19. No podía hacer algo que representara riesgo”, comentó el oficial de los Bomberos Municipales, mayor Héctor Chacón Cuellar, al hablar de que no realizará la actividad luego de 23 años consecutivos de hacerlo.