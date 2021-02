Djokovic se complica pero derrota a Tiafoe y sigue con vida en el Abierto de Australia

El clasificado número 1 en el ránquin de la ATP, el serbio Novak Djokovic, se clasificó este miércoles a los cuartos de final del Abierto de Australia.

Djokovic derrotó al estadounidense Frances Tiafoe en cuatro reñidos sets, 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3.

El serbio, que no exhibió su mejor tenis, tuvo que batallar duro para doblegar la resistencia de Tiafoe, que lo obligó a disputar dos tie-break.

A champion finds a way 👊@DjokerNole survives Frances Tiafoe to advance to the third round of the #AusOpen for the 14th time.#AO2021 pic.twitter.com/aek7XOKiLk

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021