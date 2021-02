El combate por la verdad de una víctima del tráfico de niños en Guatemala

Carmen María Vega fue adoptada en Francia con 9 meses. Años después, cuando viajó a Guatemala, su país de origen, en busca de su madre biológica, descubrió que en realidad fue una niña robada y no abandonada, como siempre había creído.

Sus padres, un amoroso matrimonio de Lyon (centro-este) nunca le escondieron que había sido adoptada. “De todas maneras era bastante obvio, porque eran muy blancos“, dice entre risas esta mujer pequeña, de tez morena y ojos negros almendrados.

“No saliste del vientre de mamá, pero es como si hubieras salido, te quiero igual”, le repetía incansablemente su madre adoptiva, Martine, desde su más tierna infancia.

La asociación belga que medió en la adopción, Hacer Puente, les había asegurado que su madre biológica la había abandonado. Todo el proceso parecía legítimo.

“Hasta mis 26 años, teníamos nuestra propia manera de tratar la adopción, sin ningún tabú. Porque básicamente no era un problema. Una adopción exitosa es una adopción con amor”, cuenta.

Pero con el tiempo fue creciendo esa necesidad “visceral” de saber quién era y de dónde venía. “Me faltaban pedazos de mi historia para poder construirme plenamente”, explica Vega, que ahora vive en París, donde se dedica a la música y al cine.

Fue entonces cuando decidió emprender un viaje a Guatemala con apenas una mochila sobre la espalda y un papel en el que estaba escrito el nombre de su madre biológica, la fecha y el lugar de su nacimiento: “11 de julio 1984. Colonia El Limón, zona 18, Ciudad de Guatemala”.

“Me había hecho mil preguntas, como si había nacido de una violación… Me había preparado para lo más duro: mi madre estaba muerta, no quería verme o me iba a pedir dinero… En fin me había hecho un montón de escenarios posibles un poco horribles en mi cabeza, pero el del tráfico de niños ¡ni se me ocurrió!”, admite.